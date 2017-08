Donutje doen? Dunkin’ Donuts komt naar Brabant

EINDHOVEN - Het Amerikaanse Dunkin’ Donuts komt naar Brabant. Wereldwijd heeft de donutwinkel meer dan twaalfduizend zaken in 45 landen. Volgend jaar zijn eindelijk ook de vier grote Brabantse steden aan de beurt.

Het bedrijf opende eerder dit jaar al vijf vestigingen in Nederland, maar die liggen allemaal in Amsterdam. Volgend jaar zijn volgens de website Den Haag FM Den Bosch, Breda, Eindhoven én Tilburg aan de beurt.



Nog geen locatie

Vooralsnog is alleen Tilburg bevestigd door de keten. “We zijn nog op zoek naar een locatie, volgend jaar op Roze maandag zijn wij er!”, schrijft een medewerker op Facebook.



Wanneer de filialen precies open gaan, is nog niet bekend.



Triple Chocolate Cake Ring

Beroemd zijn de vele bijzondere donuts die in de winkels van Dunkin' Donuts te koop zijn. Zo kan er gekozen worden voor een Maple Drizzle, een Stroopwafel Donut, de Lemon Frosted of een Triple Chocolate Cake Ring.