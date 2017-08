Indrukwekkend: Politieagenten nemen waardig afscheid van verongelukte collega

BAVEL - Motor- en politieagenten hebben zaterdagochtend in Bavel afscheid genomen van hun collega. De politieagent in kwestie kwam afgelopen week om het leven bij een motorongeluk in Oosterhout.

Begeleid door motoragenten ging de stoet van Breda naar Bavel waar de kerkdienst werd gehouden.



Tientallen agenten brachten een laatste eerbetoon aan hun verongelukte collega.