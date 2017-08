Reizigersorganisatie Rover woedend op NS: ‘Dit is een enorme blunder’

EINDHOVEN - Reizigersorganisatie Rover is woedend op de NS vanwege de chaotische situatie in Eindhoven. Er rijden geen intercity’s naar Den Bosch en Tilburg op de drukke zaterdag waarop veel mensen naar de Canal Parade in Amsterdam wilden. Volgens René Valk had de situatie makkelijk voorkomen kunnen worden door simpelweg meer bussen in te zetten.

Valk nam een kijkje in Eindhoven en zag dat reizigers op zaterdagmiddag wel twee uur moesten wachten op een bus.



"Een van de medewerkers van NS verklaarde dat de regio Zuid een aantal bussen had besteld en dat amper de helft is geleverd. De verwachting van NS was dat de reizigers wel zouden omrijden”, zegt René Valk.

Rampstad

Volgens Valk wordt het ‘trein vervangend vervoer’ tegenwoordig vanuit Utrecht geregeld en is dat niet handig. “Brabant hangt daardoor bij de Randstad, maar ik noem het daar de Rampstad. Ze hebben daar totaal geen zicht op de situatie in het zuiden. Dit is gewoon een grove onderschatting van het aantal passagiers.”

Valk voorziet ook problemen in Brabant in de toekomst: "NS wil elke tien minuten een trein van Eindhoven naar Amsterdam. Maar in één trein passen net zoveel mensen als in twaalf bussen. Dat betekent dat er elke minuut een bus moet komen. Maar er komt maar elke vijf minuten een bus. Dat is dus niet voldoende.”



Rover begrijpt dat chaos op een station soms onvermijdelijk is. “Als er nu een viaduct ingestort was, dan heb ik er nog wel begrip voor. Maar NS en Prorail hebben over deze werkzaamheden al driekwart jaar gecommuniceerd. Het heeft in alle media gestaan. Afgelopen week werd het continu omgeroepen. Dit is gewoon een enorme blunder.”

Geld terug

Valk heeft nog wel een boodschap voor de gestrande reizigers van zaterdag: “Dit is een zodanig ernstige vertraging: vraag je reiskosten terug.”



De NS was niet beschikbaar voor commentaar.