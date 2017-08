John de Bever maakt 'oranje' versie van 'Jij krijgt die lach...' voor onze Leeuwinnen

EINDHOVEN - John de Bever scoort opnieuw met zijn hit ‘Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht’. De Oranje Leeuwinnen hebben het nummer als een soort lijflied geadopteerd tijdens dit EK. John wilde graag iets terugdoen voor de dames door er een speciale Oranje-versie van te maken.

Marianne Weber heeft de nieuwe tekst geschreven en John de Bever zong hem uiteraard zelf in. Het nummer is vanaf zaterdag op iTunes en Spotify te beluisteren. “Ik vond het heel leuk dat die meiden het hun lijflied hebben gemaakt, en ik voelde me verplicht om iets terug te doen”, zegt de zanger.



LEES OOK: Lach niet van het gezicht te krijgen bij Kika van Es

John is fan

"Ze verdienen het, iedereen was een beetje sceptisch. Drie en een half miljoen mensen keken naar de halve finale en ook ik heb me kostelijk vermaakt. Ik heb het in het stadion gezien, soms was het heel goed voetbal zelfs. Kika van Es is mijn favoriet."

John gaat de nieuwe versie van het lied natuurlijk zingen tijdens de eventuele huldiging van de Leeuwinnen.