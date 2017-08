Willem II-icoon staat vanaf nu voor het stadion

TILBURG - Hij was bij Willem II al voetballer van de eeuw, maar nu heeft Jan van Roessel ook een eigen standbeeld. In de jaren '50 speelde hij maar liefst 168 wedstrijden voor Willem II. Het beeld werd zaterdagmiddag onthuld tijdens de open dag.

Over het standbeeld is voor de onthulling een grote Willem II-vlag gedrapeerd. Jan's vrouw, Louise van Roessel, mag het beeld onthullen. Ze wordt zondag 91 jaar, haar man Jan leeft niet meer. “Het is jammer dat hij hier zelf niet bij kan zijn, maar het is een hele grote eer. We zijn 65 jaar samen geweest dus dit is heel emotioneel."



Het beeld is een initiatief van de supporters van Kingzine. “We vonden dat we meer aandacht moesten besteden aan onze rijke historie", legt voorzitter Wim Vos uit. "En Jan van Roessel heeft ervoor gezorgd dat Willem II twee keer kampioen van Nederland werd. Als iemand het symbool is voor alle roem en glorie die wij hebben meegemaakt dan is het Jan van Roessel wel."

Het is niet alleen een standbeeld van Jan van Roessel. Op de sokkel staan de namen van alle spelers die meer dan honderd wedstrijden voor Willem II speelden. Zo ook de huidige aanvoerder Jordens Peters. “Ik vind het een eer om ertussen te staan. Op naar de tweehonderd”, lacht hij.



Mooi eerbetoon

De fans lijken ook tevreden met het beeld. Een jonge man die zijn ogen over de lijst met namen laat glijden zegt: “Ik heb niet iedereen op de lijst zien spelen, maar het is een mooi eerbetoon aan onze rijke geschiedenis.”