Bloemencorso Valkenswaard betovert Efteling met eerste kunstwerk [FOTO'S]

KAATSHEUVEL - Vrijwilligers van het Bloemencorso in Valkenswaard hebben zaterdag hun eerste kunstwerk opgebouwd in de Efteling. De komende vier weekenden mogen zij in het attractiepark een voorproefje geven van het Corso in Valkenswaard op 10 september.

"Dit is uniek", vertelt Robin Wijnen van het Corso. "Een mooie kans dat we hier staan. We hebben er ontzettend veel plezier in en we hopen dat we er iets moois van kunnen maken."



Het sprookjesthema van het eerste kunstwerk is Doornroosje. De 3D-objecten zijn volgeprikt met dahlia's. De stukken trokken veel publiek. "Er zijn veel mensen die het Corso niet kennen", aldus Wijnen. "Je merkt gewoon dat het veel vragen oproept bij mensen en dat is leuk."



Meer bezoekers

De vrijwilligers van het Bloemencorso van Valkenswaard hopen dat de kunstwerken in de Efteling uiteindelijk zorgen voor meer bezoekers tijdens de parade. Met het thema '65 jaar Efteling in Bloemen' zou dat moeten lukken, denkt Wijnen. "Zeker door de vele Eftelingliefhebbers die er zijn in het land en in het buiteland."