Vetter vijfde en Broersen tiende na eerste dag zevenkamp op WK atletiek

LONDEN - De eerste dag op de zevenkamp bij de WK atletiek in Londen zit erop voor Anouk Vetter uit Breda en Nadine Broersen uit Dongen. Vetter staat na vier onderdelen op de vijfde plaats in de tussenstand. Broersen moet het na zaterdag met een tiende plaats doen.

Nadine Broersen is blij met haar resultaat op de 200 meter, waar ze 24.98 liep. Met haar resultaten bij het horden (13.79) en kogelen (14.09) is ze minder blij. "De start gaat zo goed en het is dan frustrerend dat je jezelf niet beloond", zei Broersen na afloop. Ze sprong 1.83 meter bij het hoogspringen.



Toch gaat de 27-jarige atlete met een goed gevoel naar de zondag. "Dag twee is meestal mijn sterke dag dus ik ga er iets heel moois van maken", zei Broersen. "Ik heb geen pijntjes. Ik denk dat ik straks wel lekker ga slapen."



Medaille

Vetter is voorzichtig met haar conclusies. Ze liep 24.36 op de 200 meter, stootte 15.09 meter, sprong 1,77 meter en liep 13.31 bij het horden. Ondanks een vijfde plek denkt ze nog niet aan een medaille. "Vandaag was het allemaal oké en goed maar er waren geen uitschieters. Ik hoop dat ik die morgen wel heb."



De 24-jarige Vetter hoopt vooral op een persoonlijk record. "Het had sneller gekund. Morgen een nieuwe dag."