Weer auto in vlammen op in Tilburg

TILBURG - Aan de Jan Evertsenstraat in Tilburg is in de nacht van zaterdag op zondag weer een auto in vlammen opgegaan. Het vuur werd rond één uur ontdekt.

De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting.



Tilburg wordt al langer geteisterd door autobranden, in uiteenlopende wijken. In de nacht van donderdag op vrijdag ging een auto - die klaar stond om mee op vakantie te gaan - in vlammen op aan de Capucijnenstraat en de afgelopen maanden gingen ook al auto's verloren aan het Calandhof, op de Radiostraat, de Ardennenweide, de Oldenzaalsingel, de Griegstraat, de Gabardinestraat, de Nautilusstraat, de Havendijk, de Hopweg, de Goeman Borgesiusstraat, de Transvaalstraat, de Jan Backstraat, de Kruisvaardersstraat, de Vendeliersstraat, de Lange Nieuwstraat, de Leimuidenstraat en het Rozemarijnhof.