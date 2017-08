Jonge voetbalsupporter gaat stevig ‘nat’ bij geldautomaat [FOTO]

BREDA - Een jonge voetbalsupporter is onlangs stevig ‘nat’ gegaan toen hij bij een pinautomaat in Breda de waarschuwing om uit te kijken voor een pas geverfde wand, in de wind sloeg.

De jongen kon het (NAC-)inkoppertje niet laten liggen en bovendien was het slechts een kwestie van één stukje plakband verschuiven. De ‘hooligan in spe’ werd betrapt en kwam bij Footballculture er met een zwart balkje voor zijn ogen vanaf.



In Breda en omgeving zal overigens niemand hem deze actie kwalijk nemen… Integendeel!