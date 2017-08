Man ligt bloedend in tuin na heftige familieruzie

WAALWIJK - Een 38-jarige man uit Waalwijk is zaterdagavond bloedend in een voortuin aan de Beethovenlaan gevonden door de politie. Hij zou ruzie hebben gehad met de 22-jarige dochter van zijn vrouw en haar 35-jarige vriend. Zij zijn aangehouden.

De politie kreeg een melding dat er een heftige ruzie was in de woning in de wijk Zanddonk. Toen de agenten een kijkje namen, vonden ze de man in de tuin. Hij was verward en bloedde uit zijn mond. De Waalwijker vertelde dat hij door zijn stiefdochter en haar vriend in het gezicht was geslagen.



Dronken verdachte

De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 35-jarige verdachte was onder invloed van alcohol. Hij blies volgens de politie 630 ugl, wat neerkomt op zeven tot tien glazen alcohol.



De recherche doet onderzoek naar de mishandeling.