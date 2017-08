Van wie zijn deze twee paarden in Zundert?

ZUNDERT - De politie is sinds zondagochtend in Zundert op zoek naar de eigenaar van twee loslopende paarden. Wandelaars waarschuwden de politie dat er in de omgeving van de Beeklaan twee paarden liepen.

Toen de politie arriveerde hadden de wandelaars samen met twee voorbijgangers de paarden gevangen en in een weiland gezet.



Weet jij van wie deze twee paarden zijn? Laat het de politie weten!