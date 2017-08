Roos Seegers uit Alphen neemt karrenvracht medailles mee naar huis bij EK Eenwieleren

Roos Seegers in actie (archieffoto)

ALPHEN - Roos Seegers uit Alphen ging voor één medaille naar het EK Eenwieleren in Sittard, maar keerde deze week huiswaarts met een karrenvracht aan medailles in haar tas. “Het waren ongeveer de helft van alle medailles die er te winnen vielen. Ik ging voor één, hooguit twee medailles”, vertelt de 18-jarige inwoonster uit Alphen in het programma Sportlunch.

Seegers won gouden medailles op de onderdelen Street, Speed Trial en Long Jump over enkele pallets. Ook sleepte ze nog een zilveren medaille op het onderdeel Trial en brons op het onderdeel hoogspringen op pallets. Verder waren er nog wat medailles in verschillende leeftijdscategorieën.



Als het aan Seegers ligt mag de sport nog wel wat geprofessionaliseerd worden. “Ik kan er nog niet van leven”, vertelt de Alphense. “Over twee jaar wordt het wereldkampioenschap gehouden in Korea en om daar naartoe te kunnen moet ik nog wel wat sparen.”