Vier getuigen melden zich na oproep politie over aanranding Overloonse bos

OVERLOON - De politie heeft vier reacties gehad op de sms die 1200 mogelijke getuigen van een zedenmisdrijf in het Overloonse bos hebben gehad. Er wordt onderzocht hoe bruikbaar de informatie is.

De politie verstuurde het bericht zaterdag omdat ze op zoek is naar de dader van een aanranding. Een 26-jarige vrouw werd op zaterdag 8 juli betast toen ze aan het joggen was. De sms werd naar 1200 telefoonnummers gestuurd van mensen die rond het tijdstip van het misdrijf vermoedelijk in de buurt waren.



Specifieke getuige

De politie is ook nog op zoek naar een specifieke getuige. Het gaat om een man die op een houten paal zat, vlak voor en na de aanranding. Het slachtoffer heeft deze man gezien toen ze joggend het bos in ging en later weer verliet.



De getuige is een blanke, oudere man met grijs haar. Hij droeg die dag een lichtgekleurd overhemd. Hij heeft mogelijk de dader gezien en de politie wil daarom graag met hem in contact komen.