Motorrijder omgekomen bij ongeluk in Breda

BREDA - Een motorrijder is zondagmiddag omgekomen bij een ongeluk op de Moerdijkse Postbaan in Breda. De bestuurder overleed na een botsing met een auto.

Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is eveneens onduidelijk of de autobestuurder ook gewond is geraakt.



De Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie doet onderzoek.