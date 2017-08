Bejaarde man bedreigd en geslagen bij overval in zijn woning

DEURNE - Een bejaarde man is in de nacht van zaterdag op zondag overvallen in zijn woning aan de Wittedijk in Deurne. Hij werd bedreigd en geslagen. De daders gingen er vandoor met geld.

De man lag te slapen en schrok wakker van een aantal mannen die in zijn slaapkamer stond. Hij kreeg klappen en de overvallers doorzochten daarna zijn woning. Het is niet bekend hoeveel geld ze hebben meegenomen.



Getuige bedreigd

De daders zouden in een kleine witte auto zijn gestapt. Een getuige die op dat moment door de straat fietste, sprak ze aan en werd ook bedreigd.

De bewoner is voor een medische controle meegenomen naar het ziekenhuis. De recherche doet onderzoek naar de overval. De omgeving is op sporen onderzocht en er wordt buurtonderzoek gedaan.