Armin van Buuren op trance festival Electronic Family in Rosmalen

ROSMALEN - Ruim 10-duizend liefhebbers van trance muziek kwamen dit weekend naar het Autotron in Rosmalen om te chillen en te dansen op de stampende beats van DJ's, waaronder de wereldberoemde Armin van Buuren. In het Autotron is voor de eerste keer het grootste Trance festival van Europa gehouden: Electronic Family.

De afgelopen zes jaar werd Electronic Family in het Amsterdamse bos gehouden. "Maar omdat wij wilden uitbreiden naar twee dagen en dat daar niet kon zijn wij er vertrokken", zegt Sammie van de organisatie. Het Autotron in Rosmalen bevalt prima. Er is ruimte genoeg en bezoekers kunnen zelfs chillen in zitzakken aan de waterkant. De organisatie wil dan ook de komende jaren in Rosmalen blijven met het festival.





Eenmaal binnen, door de security gefouilleerd, kom je op een zonning festivalterrein waar het goed toeven is. De sfeer is uiterst relaxed. Er is een hangmatten plein, en overal liggen zitzakken waar tranceliefhebbers liggen te genieten van de muziek en zon. Ook is er een groot Food Court: 'De kwaliteit is hier goed, want ons publiek wil meer dan friet en een hamburger", zegt Sammie van Electronic Family.Voor veel mensen klinkt trance muziek monotoon, met zware bassen. Maar voor de liefhebbers is het een gevoel dat ze met elkaar delen. Dansen en relaxen op muziek van hun favoriete DJ's.Electronic Family wordt zondagavond afgesloten door niemand minder dan de wereldberoemde Nederlandse DJ Armin van Buuren:" Hij treedt hier op onder zijn alterego Gaia, maar dat heb je niet van mij", zegt Sammie. Een mooiere afsluiter kan Electronic Family niet hebben.