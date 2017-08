Politie start zoekactie in Piushaven Tilburg, mogelijk persoon in het water

TILBURG - De politie is een zoekactie gestart bij de Piushaven in Tilburg. Bij het water werden zaterdag visspullen gevonden, maar geen visser. De politie kijkt daarom of er iemand in het water ligt.

Het Landelijk Team Onderwater Zoekingen en de Stichting Opsporings Apparatuur Drenkelingen zijn bezig met de actie. Ook zijn er vijf politiewagens aanwezig.