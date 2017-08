Drukke demonstratie tegen sluiting natuurgebied in Budel: 'Dit gaat me aan het hart'

BUDEL-DORPLEIN - Ruim zeventig natuurliefhebbers protesteerden zondagmiddag tegen de sluiting van waterplas De Hoort. Het gebied bij Budel-Dorplein wordt vanaf maandag afgesloten met hekken. Dit tot grote woede van de demonstranten.

In mei verdronk een 37-jarige Belg in de waterplas. Zinkfabriek Nyrstar is eigenaar van het gebied. In overleg met politie en de gemeente besloot ze het gebied af te sluiten. Maandag wordt begonnen met het plaatsen van de hekken. Begin september gaat het gebied op slot.



Woedend

De waterplas is erg populair bij wandelaars, hondenliefhebbers en ruiters. Ze zijn woedend. "Ik ben echt boos! Het is zo zonde! Het is een prachtig gebied", vertelt Margriet Daems, initiatiefnemer van de protestactie. "Het gaat me aan het hart. Het doet me goed om te zien dat veel mensen hier komen om te protesteren."





Moenza Schepers (9) uit Budel-Dorplein is erg teleurgesteld. Op de billen van haar paard Prins schreef ze: 'Hoort open'. "Het is de enige plek in de buurt waar ik lekker kan crossen met mijn paard. Ik baal er erg van. Het leeft hier heel erg."De aanwezigen liepen massaal een rondje om het gebied, omdat het straks niet meer mogelijk is. Veel mensen namen hun hond mee.

Nieuw gesprek

Nyrstar was niet bereikbaar voor commentaar. Het bedrijf gaat ondanks het protest door met het afsluiten van het gebied. De directie wil nieuwe incidenten voorkomen. In een eerdere reactie liet veiligheidsmanager Joop Jansen weten: "Indien de veiligheid in de toekomst gewaarborgd zou kunnen worden, staan we open voor een nieuw gesprek."



Op termijn is er dus hoop op verandering. Eerder was er al een petitie tegen de sluiting. Deze werd, volgens de initiatiefnemer, 1174 keer ondertekend.