LIVE: Voetbalvrouwen op jacht naar Europese titel, 2-2 na levendige eerste helft

ENSCHEDE - De Nederlandse voetbalvrouwen spelen zondagmiddag in Enschede de finale om de Europese titel. De speelsters van bondscoach Sarina Wiegman nemen het op tegen Denemarken. De stand is 2-2.

Na een overtreding van Kika van Es benutte Nadia Nadim al in de zesde minuut een strafschop. Vivianne Miedema schoot Nederland luttele minuten later echter al weer langszij, waarna Lieke Martens Nederland op voorsprong bracht met een geplaatst schot. Pernille Harder, koningin van het Deense voetbal, knalde even later weer raak in de korte hoek.



Nederland haalde de finale door een 3-0 zege op Engeland. Danielle van de Donk uit Valkenswaard scoorde daarin de tweede treffer. Denemarken schakelde Oostenrijk uit na strafschoppen. Beide landen staan voor het eerst in de finale van een Europese titelstrijd.



Verslaggever Ronald Sträter volgt de finale op de voet, zoals hij het hele toernooi al doet.