Brabant kijkt vol spanning naar finale van Oranjeleeuwinnen

EINDHOVEN - Oranje, dat is de kleur waar het zondag allemaal om draait! Grijpen de Oranjeleeuwinnen vanavond te Europese titel? We zullen nog even moeten wachten of te zien of dat gaat lukken. Aan de steun zal het niet liggen, want stiekem kleurt Brabant op veel plekken toch wel flink oranje.

Voorafgaand aan de finale was het al een groot feest in Enschede, mede dankzij onze eigen Snollebollekes. Kijk ze eens springen!



Natuurlijk zijn we trots op alle dames van het Nederlands elftal, maar we kijken met extra trots naar de Brabantse Leeuwinnen: Jackie Groenen (geboren in Tilburg), Daniëlle van de Donk (Valkenswaard), Kika van Es (Boxmeer) en Angela Christ (reservekeepster).In Riel, waar Jackie Groenen een aantal jaar voetbalde, wordt de wedstrijd met spanning gevolgd! Café Kerkzicht is versierd en er hangt al het hele EK een grote banner van Groenen aan de gevel.