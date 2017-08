PSV bereikt akkoord met Brighton over Davy Pröpper

EINDHOVEN - Davy Pröpper kan naar Brighton & Hove Albion. PSV heeft een akkoord bereikt met de Engelse club. Er zou een bedrag van 13 tot 15 miljoen euro worden neergeteld voor de middenvelder. Pröpper moet er zelf nog wel uitkomen met de club.

Naar verwachting komt de transfer maandag rond, als Pröpper medisch gekeurd is. De voetballer is zondag naar Engeland gegaan om tot een persoonlijk akkoord te komen.



Weg voor hoofdprijs

Engelse media schreven al over de aanstaande transfer en noemden een bedrag van 4,5 miljoen. Maar er wordt dus mogelijk drie keer zoveel voor hem betaald.



Het geld is erg welkom voor PSV na de uitschakeling in de Europa League. De club loopt door de afgang in de voorronde 5 à 6 miljoen euro mis.