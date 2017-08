Gewonde bij steekpartij in Helmond, dader op de vlucht

HELMOND - Bij een steekpartij in de Willem Beringsstraat in Helmond is zondagavond een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog op de vlucht, meldt de politie.

Een ruzie tussen de twee zou de aanleiding voor de steekpartij zijn geweest. De twee zouden bekenden van elkaar zijn, twittert de politie.



De politie is bezig met een buurtonderzoek in de omgeving van de Willem Beringsstraat.