Brabantse Leeuwinnen in de zevende hemel met EK-titel: 'Ik moest huilen van blijdschap' [VIDEO]

ENSCHEDE - De drie Brabantse speelsters van het Nederlands elftal kwamen zondagavond superlatieven te kort na het winnen van de Europese titel. ‘Dit is zó vet! Eén van de mooiste dagen uit mijn leven!’

Normaal heeft ze naar eigen zeggen nooit zenuwen voor een wedstrijd. Dat was zondag wel even anders voor Danielle van de Donk. “De eerste helft was om snel te vergeten. Die was heel slecht en ik was heel zenuwachtig. In de tweede helft stonden we beter, kwamen we in de wedstrijd en hebben we het afgemaakt.”



“Dit is zó vet. Wie had dit verwacht? Ik heb er altijd wel van durven dromen, maar het is echt geweldig dat het nu werkelijkheid is”, aldus de speelster uit Valkenswaard.Jackie Groenen, die een puik toernooi speelde, sprak van ‘Eén van de mooiste dagen uit mijn leven!’.“Het was een dag met heel veel spanning. Ik wilde nog niet denken aan het winnen van het EK en nu heb ik te veel biertjes op”, straalde de Tilburgse.Voor Kika van Es was de titel dubbel speciaal. De linksback uit Boxmeer liep in 2014 een dubbele beenbreuk op en ontbrak daardoor tweemaal op een eindronde. Ook in de finale tegen Denemarken deed een ongelukkige botsing haar meteen terugdenken aan die zwarte periode . “Dan moet je gewoon janken en denk je weer aan alles, maar dan heb ik precies de goede mensen om me heen die me geruststellen. Dan klets ik er weer in.”“Ik moest na afloop huilen van blijdschap. Het feest gaat nu beginnen en daar ben ik Brabo voor!”De EK-finale was, met alleen al vier goals voor rust, pure reclame voor het vrouwenvoetbal. Tot tevredenheid van Van de Donk. “We hebben van tevoren altijd gezegd dat we het vrouwenvoetbal op de kaart wilden zetten en ik denk dat dat redelijk gelukt is. Daar mogen we trots op zijn.”