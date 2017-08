A2 bij Boxtel even dicht na ongeluk met drie auto's

BOXTEL - De A2 ter hoogte van Boxtel is zondagnacht zo'n twee uur afgesloten geweest na een ongeluk met drie auto’s. Het ongeluk gebeurde net na middernacht in de richting Den Bosch. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. De auto’s zaten behoorlijk in elkaar.

Andere weggebruikers werden bij de afrit Liempde van de snelweg gestuurd. Automobilisten die achter het ongeval vast stonden, moesten keren en konden ook bij Liempde de snelweg af.

De linkerrijstrook was uiteindelijk voor een spoedreparatie het langst afgesloten. Toen de drie auto’s van de weg waren gehaald, gingen al twee rijstroken open.