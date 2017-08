BinckBank Tour met Sagan en Dumoulin start vanaf het Breepark in Breda

BREDA - Met de eerste etappe van Breda naar Venray begint maandag de BinckBank Tour, de rittenkoers door Nederland en België die voorheen bekend stond als Eneco Tour. Na twaalf edities is beleggingsbank BinckBank de nieuwe naamgever voor de komende vijf jaar.

De Slowaakse wereldkampioen Peter Sagan, olympisch kampioen Greg Van Avermaet uit Belgie en Girowinnaar Tom Dumoulin zijn de grote namen op de deelnemerslijst van de WorldTourkoers die zondag in Geraardsbergen eindigt.



Breepark Breda

De eerste rit is volledig vlak, dinsdag op de tweede dag volgt er een individuele tijdrit in Voorburg. Daarna zijn er etappes in België en Limburg. Vorig jaar kroonde Niki Terpstra zich tot winnaar. De twee edities daarvoor werden gewonnen door de Belg Tim Wellens. De eerste etappe begint maandag om 12.20 uur vanaf het Breepark in Breda.