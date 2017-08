Ongeluk kermisattractie Amerika: ernstige roest was de oorzaak

TILBURG - KMG, de fabrikant uit Gelderland van de kermisattractie waarmee vorige maand in Amerika een ongeluk met dodelijke afloop gebeurde, heeft zondag via social media laten weten dat ernstige roest de oorzaak was van het ongeluk. Een soortgelijke attractie stond ook op de Tilburgse kermis en ging tijdens de kermis uit voorzorg dicht.

Het bedrijf onderzocht de oorzaak van het fatale ongeluk in Amerika waarbij een 18-jarige jongen om het leven kwam en zeven mensen gewond raakten. Naar aanleiding van het ongeluk werd onder meer op de Tilburgse kermis een soortgelijke attractie, Chaos, stilgelegd. Exploitant Toon van der Weerdt ging in op het advies om zijn attractie te sluiten en te laten onderzoeken.



Roest aan steunbalk

KMG verspreidde de uitkomst van het onderzoek via Facebook. Het ongeluk is veroorzaakt door ‘excessieve corrosie aan de binnenkant van de steunbalk van de gondel. Dit leidde uiteindelijk tot het catastrofale mankement, terwijl de attractie in bedrijf was’, zo is te lezen in het bericht van KMG-directeur Albert Kroon.



Bij het ongeluk in de stad Columbus in de staat Ohio schoot bij de attractie 'Fire Ball' op de Ohio State Fair een hele rij met stoeltjes los en werden mensen uit het toestel geslingerd. Het toestel in Amerika was al 18 jaar oud en verroest.



Om nieuwe ongelukken te voorkomen, maakt KMG een controle- en veiligheidsprotocol voor de attractie. In Nederland kunnen de attracties ook weer open, als ze volgens dat protocol worden geïnspecteerd.