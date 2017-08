Gemeente sloopt fanhome FC Den Bosch: 'Vrijplaats voor drugsgebruik en ondermijnend gedrag'

DEN BOSCH - De gemeente Den Bosch is maandagochtend begonnen met de sloop van het supportershome van voetbalclub FC Den Bosch. Volgens de gemeente was dit gebouw, net zoals het zogenoemde M-plein, een 'vrijplaats voor drugsgebruik, ondermijnend gedrag en ongewenste samenscholing'.

Burgemeester Ton Rombouts liet begin juli in een brief weten dat zowel de politie als de voetbalclub deze problemen constateerden. De gemeente gaf de Stichting Met Heel Mijn Hart opdracht vóór 1 augustus het supportershome zelf af te breken, anders zou de gemeente dit doen.



LEES OOK: FC Den Bosch en supporters werken aan alternatief voor gesloten supportershome



Verbaasd en boos

De supporters van FC Den Bosch reageerden verbaasd en boos op het besluit van de gemeente. Stichting Met Heel Mijn Hart liet weten zich niet te herkennen in beeld dat het supportershome een ‘vrijplaats voor drugsgebruik, ondermijnend gedrag en ongewenste samenscholing' zou zijn.



Volgens voorzitter Christian Stundebeek gaf de gemeente niet duidelijk aan om wat voor zaken het precies ging en wanneer ze hebben plaatsgevonden. Hij vond het vreemd dat de gemeente claimde over allerlei informatie te beschikken, maar dat de stichting de afgelopen vier jaar 'nooit iets van de gemeente hoorde'.



Marktplaats

Eerder zette de supporters uit protest het supportershome op Marktlpaats.



"Omdat we het - in tegenstelling tot de gemeente - zonde vinden van het geld en alle energie die er in is gestoken zouden we graag zien dat het supportershome ergens een nieuwe bestemming krijgt" schreven ze.



Supporters reageren uit emotie

"We hebben bewijs dat er al een heel seizoen niks is gebeurd", benadrukte Stundebeek. "En ook daarvoor ging het om alleen om situaties bij wedstrijden, niet in het supportershome. Bij elke club reageren er wel eens supporters uit emotie, toch?"



En een samenscholing in een supportershome lijkt Stundebeek 'nogal logisch'. "In iedere kroeg in elke stad is een samenscholing."