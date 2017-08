Van besmette mest naar groene stroom: in Moerdijk regelen ze het

MOERDIJK - Bij de Biomassacentrale (BMC) in Moerdijk komen maandag de eerste vrachten fipronil-mest binnen. Dat is mest die afkomstig is van besmette pluimveebedrijven. Volgens Gerd-Jan de Leeuw, manager mest en mineralen bij BMC, gaat het om enkele vrachtwagens met mest per dag. In één vrachtwagen zit zo’n dertig ton mest.

De besmette mest wordt in Moerdijk niet op een andere manier verwerkt dan normale mest. "Voor ons betekent het alleen wat extra administratief werk", geeft De Leeuw aan. Op een normale dag verwerkt BMC zo’n 1250 ton mest van kippenbedrijven per dag. Dat is ook de hoeveelheid die nu verwerkt wordt.

Maar nu is een deel van die mest dus de besmette mest van in totaal 138 bedrijven waar het gif fipronil in de eieren is gevonden. Bij BMC wordt de pluimveemest door verbranding omzet in groene stroom. Hiermee kan een stad als Den Bosch volgens BMC een jaar lang van stroom worden voorzien.

Allle mest naar Moerdijk

Dat de mest in Moerdijk verwerkt wordt, is besloten na overleg tussen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), het ministerie van Economische Zaken en onder meer vertegenwoordigers uit de pluimveesector. Moerdijk is de enige plek in Nederland waar de besmette mest verwerkt wordt.



De miljoenen fipronil-eieren worden vernietigd bij Rendac in Son. Dagelijks gaat het daar om zo’n 2,5 miljoen eieren. Rendac is het enige bedrijf in Nederland dat de besmette eieren verwerkt. Voor zover bekend zijn er in Brabant geen bedrijven met besmette eieren.