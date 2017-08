'Overal zag je mensen lopen met oranje kleren', Boxmeer maakt het laat na EK-zege Kika van Es

BOXMEER - Ze hebben het zondag ontzettend laat gemaakt in Boxmeer, de bewoners van de straat waar de vader van voetbal-international Kika van Es woont. De euforie na het winnen van het EK vrouwenvoetbal door de voetbalsters van Oranje was zo groot dat ze pas om halftwee het bed opzochten. "Het was één groot feest."

De dag na de memorabele EK-zege hangen er nog altijd oranje vlaggetjes aan de deuren en oranje balonnen aan de auto's in Boxmeer. "Ik heb die balonnen samen met mijn broer opgeblazen en aan de auto's vastgemaakt", vertelt een meisje. "Het was heel leuk gisteren, ik was helemaal hyper na het winnen van het EK. Ik had geen zin om naar bed te gaan!"



Haar vader begreep dat wel. "Het wás ook hartstikke gezellig. Zij zat met haar broer ook lekker buiten en dan ga je ze niet naar bed sturen."



Flauwekulletje

Het idee voor het feest ontstond volgens hem 'met een flauwekulletje'. "We hadden de zege op Denemarken gevierd en stuurden daarna een whatsappje rond om dit gezellig in de voortuin onder oranje vlaggetjes nog even dunnetjes over te doen."



De bewoners van deze straat waren een van de eersten die het initiatief namen om meer te doen met dit EK vrouwenvoetbal. "In de loop van de tijd zag je hier en daar wat meer oranje. Maar niet hele straten zoals hier!"Om de boel zo feestelijk aan te kleden, moest er wel met spoed gezocht worden naar oranje prullaria. En dat viel nog niet mee, want waar winkels tijdens mannen-EK's of WK's al maanden van tevoren vol liggen met sfeerartikelen, was dit voor dit vrouwen-kampioenschap niet het geval."We moesten er stad en land voor afreizen, maar uiteindelijk vonden we 500 meter aan vlaggetjes", vertelt een vrouw. "Die zijn allemaal opgehangen, tot het laatste metertje!"Naast de straat is ook een rotonde versierd. "Dat hebben we zondagavond rond halftwaalf gedaan", lacht ze. "Daar waren we een kwartiertje zoet mee en het resultaat mag er zijn."Een man ziet de wereld na de EK-zege letterlijk door een oranje bril. "We hebben een prachtige avond gehad", bevestigt hij. "De eerste helft hebben we in hotel Riche bekeken en de tweede in de kroeg waar Bart van Es - de vader van Kika - regelmatig komt. Daarna werd het één groot feest in het dorp. Overal zag je mensen naar buiten lopen met oranje kleren. Dit maak je niet vaak mee."Van tevoren werd er door sommige mensen nog vrij denigrerend gedacht over het vrouwenvoetbal. Die critici lijken de vrouwen nu de mond te hebben gesnoerd."Ik vond het van het begin af aan geweldig", vertelt de man. "Qua spel, qua beleving... Zeker op het veld. De mannen kunnen nog wat leren van de inzet van de vrouwen, moet ik eerlijk zeggen."