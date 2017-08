Botsing in bobsleebaan van de Efteling, attractie al 1,5 dag dicht

KAATSHEUVEL - De bobsleebaan De Bob in attractiepark de Efteling in Kaatsheuvel kampt sinds zaterdagmiddag met een technische storing na een botsing. Daardoor bleef de attractie zondag al dicht. Het is nog niet duidelijk wanneer de attractie weer opengaat.

“Wat het precieze probleem is, is nog niet duidelijk. Technici zijn hard aan het werk om de oorzaak op te sporen en het euvel te verhelpen. De verwachting is dat het probleem snel is verholpen en dat de attractie op korte termijn weer kan gaan draaien”, zegt een woordvoerster van de Efteling.



Botsing

De technische storing werd zaterdag voorafgegaan door een kleine botsing tussen twee sleeën van de attractie. “Het zijn twee op zichzelf staande voorvallen”, zegt de woordvoerster. “Aan de einde van de rit zijn in de uitloopfase twee sleeën doorgeschoven en tegen elkaar gebotst. Wij noemen dat ‘een klein kusje' van de bobsleeën. Dat kan voorkomen als de baan nat is. De veiligheid van de bezoekers komt daarbij zeker niet in gevaar. Het is vervelend voor de bezoekers omdat ze ervan kunnen schrikken.”