'Armando Obispo is beter dan Isimat, Schwaab en De Ligt'

EINDHOVEN - Aad de Mos keek afgelopen weekend zijn ogen uit tijdens het voetbaltoernooi om de Otten Cup op De Herdgang in Eindhoven. Aan dat jeugdtoernooi deed PSV -19 mee en nam het team van Mark van Bommel het op tegen jeugdelftallen van andere Europese topclubs. PSV -19 werd tweede. "Ik zag zoveel potentie... onvoorstelbaar."

De Mos hamert erop dat PSV deze jeugdspelers een kans moet geven in het eerste elftal. "In deze donkere tijden moet je als PSV creatief zijn", benadrukt de oud-coach van PSV, Ajax, KV Mechelen en Anderlecht. "Ik heb zoveel talent in jaren niet gezien. Dan kun je wel zeggen dat deze spelers nog jong zijn, maar Marco van Basten en Frank Rijkaard waren 17 jaar toen ik hen bij Ajax liet spelen. Ik vind dat ze bij PSV nog laat zijn."



Als voorbeeld haalt hij Armando Obispo aan. De Boxtelaar won de prijs voor beste verdediger tijdens het Otten Cuptoernooi. "Ik durf te zeggen dat Obispo beter is dan Matthijs de Ligt, beter dan Isimat en beter dan Schwaab. Je mag niet wachten met het opstellen van deze jongen, want dan mis je de trein. Ik zou Obispo meteen naar de A-selectie overhevelen. Als ik trainer was, had hij zich vanochtend om tien uur meteen mogen melden met zijn voetbalspullen."Een andere speler die dit weekend in het oog sprong was de Brazliliaan Mauro Junior - hij werd uitgeroepen tot beste aanvaller tijdens het Otten Cuptoernooi - en De Mos liet eerder al zijn oog vallen op de Belg Dante Rigo. "Dante moet de nummer vier worden op het middenveld en het dan samen met Van Ginkel, Ramselaar en Hendrix uitmaken wie er speelt", meent De Mos. "Ik vind dat de jeugd ingepast moet worden tussen de vedetten. Aan de hand van die vedetten kunnen zij zich namelijk verder ontwikkelen."Het aanstaande vertrek van Davy Pröpper naar het Engelse Brighton vind hij een goede zaak. "Als je hem verkoopt, ben je van het financiële gat dat ontstond door het mislopen van de Europa League verlost. Sportief vind ik het ook een goede zaak, want van een ideale schoonzoon maak je nooit een boefje. Ik was blij als hij tijdens de winterstop naar Zenith was gegaan, maar nu vertrekt hij voor hetzelfde bedrag en op een beter moment. Hij maakt nu de weg vrij voor Rigo en Ramselaar."