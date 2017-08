Ton (87) zingt Brabantse liedjes op zijn balkon in Nijmegen, en daar is niet iedereen blij mee

NIJMEGEN - Hij doet het zo graag, maar zijn buren en de politie willen het niet meer hebben. Als Ton Peters op zijn balkon ‘Brabantse nachten zijn lang’ blijft zingen, krijgt hij een boete. De Brabander woont nu in Nijmegen en daar kunnen ze zijn zangkunsten niet echt waarderen.

De 87-jarige Peters kreeg volgens De Gelderlander afgelopen weekend een bezoekje van twee wijkagenten. Ze waren ingeschakeld door een buurman en hadden onder zijn balkon staan luisteren. "Als ze me nog een keer zouden betrappen krijg ik een boete, werd me verteld", aldus de balkonzanger in de krant. "Als dat al niet meer mag in Nederland. We leven toch in een vrij land?"





Hij vond eerder ook al een briefje in de bus met daarop het verzoek om ‘zachter te zingen’ en ‘niet op het balkon te zingen’. Ook werd hem meegegeven dat hij ‘asociaal hard en verschrikkelijk vals’ zingt. Volgens Peters kreeg hij de teksten van een benedenbuurman en zou die ook de politie hebben gebeld.De klagende buurman is Richard Bakker. Hij vertelt dat hij nu een jaar in de flat aan de Jadestraat woont, maar ‘nog geen dag met plezier’. "Vaak begint het gezang al om zes uur in de ochtend. En altijd dezelfde liedjes. Brabantse nachten zijn lang en dat soort deuntjes. Zo hard, dat ik het zelfs met de hoofdtelefoon op nog hoor", zegt hij tegen De Gelderlander.Hij voegt daar nog wel aan toe dat hij de Brabander geen algeheel zangverbod op wil leggen. "Alleen niet op het balkon, niet asociaal hard en niet in alle vroegte."Woningbouwvereniging Talis is ook op de hoogte van het conflict. Zij hebben Peters, zijn mantelzorger en Bakker voor een gesprek uitgenodigd.