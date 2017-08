Man en vrouw die hulpdiensten hinderden bij kermisongeluk Tilburg voor de rechter

BREDA - De man en de vrouw die zaterdag 22 juli op de Tilburgse kermis zijn aangehouden omdat ze de hulpdiensten hinderden bij het bevrijden van een bekneld kind, staan maandagmiddag voor de rechtbank in Breda. Het gaat om een zogeheten snelrechtprocedure.

De man zit sinds het voorval vast. De vrouw zat enige tijd vast, maar werd al eerder vrijgelaten. Het stel wordt behalve het hinderen van de hulpdiensten ook verdacht van het mishandelen en het bedreigen mert de dood van de politie.



LEES OOK: Kind (3) klem onder karretje van attractie op Tilburgse kermis, zwaargewond naar ziekenhuis



Het voorval speelde zich tijdens de Tilburgse kermis af bij de attractie de Fantastische Reise, een soort achtbaan voor kinderen. Een 3-jarig jongetje was klem komen te zitten onder een van de karretjes. Het kind raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht.



LEES OOK: Man en vrouw vast na aanvallen en bedreigen agent op Tilburgse kermis



De man en de vrouw wilde te hulp schieten en wilde voorkomen dat de brandweer de ketting van de karretjes zou doorknippen. Daarbij raakten ze in conflict met de hulpdiensten.



De man heeft naast deze zaak ook nog een andere zaak tegen zich lopen. Dat is de reden dat hij nog niet op vrije voeten is.