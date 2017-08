Passerende auto rijdt over voet van vuilnisophaler, man gewond naar ziekenhuis

PRINSENBEEK - Een medewerker van de vuilnisophaaldienst van de gemeente Breda is maandagochtend op de Strijpenseweg in Prinsenbeek gewond geraakt.

Toen de vuilnisophaler overstak om een kliko te pakken, reed een passerende auto over zijn voet.



Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De ernst van zijn verwondingen is niet bekend.