Vrouw (26) schopt en slaat agent in Tilburg

TILBURG - Een agent is maandagnacht in Tilburg tegen zijn been geschopt door een 26-jarige vrouw. Ze sloeg hem ook in zijn gezicht. De agent kwam op de melding af dat in de wijk Korvel een vrouw in een auto zat en hard gilde. Volgens haar verloofde die met drie kinderen bij de auto stond, had ze gedronken.

Die verloofde probeerde te voorkomen dat de vrouw met de auto wegging, vertelde hij aan de politie. Het stel had daar ruzie over.



Trap tegen bovenbeen

Toen de politie dat vroeg, stapte de vrouw uit de auto. Het gesprek begon rustig, maar plotseling begon ze weer te schreeuwen. Ook één van de kinderen raakte flink overstuur. De boze verloofde trapte de agent tegen zijn bovenbeen en sloeg hem tegen zijn neus.



Ze werd meegenomen en in een cel gezet voor mishandeling van de agent.