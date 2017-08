Maradona in Mierlo: 'Het ongenaakbare dat hij uitstraalt, is magisch'

MIERLO - Mierlo staat sinds zondag in het teken van een kleine Argentijn: Diego Armando Maradona. Hij wordt gezien als een van de grootste voetballers ooit. Tegenwoordig is hij trainer van FC Fujairah uit de Verenigde Arabische Emiraten. Met die club traint hij deze zomer op de velden van Mifano.

Mierlo is een bekend oord voor voetbalclubs uit binnen- en buitenland die in Nederland hun trainingskamp willen houden. "Maar dat Maradona hier is, is wel top of the bill", geeft voorzitter Peter Verberne van Mifano toe. "We waren de afgelopen jaren toch al verwend met Nederlandse beroemdheden zoals Joris Mathijsen, Ruud van Nistelrooij en Guus Hiddink en ook wat internationale sterren zoals Lothar Matthäus. Maar Maradona is een topper op wéreldniveau."



'Stond hiervan te kijken'

In Argentinië en het Italiaanse Napels - waar hij jarenlang dé ster was van voetbalclub Napoli - kan Maradona niet normaal over straat. Dan is het nogal wat om te horen dat zo iemand naar het 'kleine' Mierlo komt. "Ik stond er een beetje versteld van toen ik het hoorde", geeft Verberne toe. "We zijn vereerd dat hij op ons terrein komt trainen."



Dat dit uniek is, beseffen veel Nederlandse voetbalfans ook. Verslaggever Maarten van den Hoven zag dat er maandagochtend veel belangstelling was voor de training van Maradona op het veld van Mifano."Er zijn mensen die vrij nemen of een vakantiedag gebruiken om een glimp van hem op te vangen. Ik hoor verschillende mensen zeggen dat dit hun jeugdheld was. Die verbazen zich erover dat hij ineens hier in Mierlo rondloopt. Er staan ook jongens van 12 of 13 jaar om handtekeningen te vragen. Dat zijn jongens die Maradona alleen kennen van beelden op YouTube."Rond kwart over negen 's ochtends merkte Van den Hoven dat het onrustig werd rond het veld. "Er kwamen wat spelers naar buiten, wat mensen van de technische staf. Iedereen keek wat nerveus om zich heen en toen was Maradona daar opeens."De oud-voetbalster oogde heel ontspannen. "Hij nam de tijd om handtekeningen uit te delen, liep naar het hek en toen dat op slot ging liep hij naar het trainingsveld. Handen op zijn rug, heel ontspannen. Het ongenaakbare dat hij uitstraalt is magisch."