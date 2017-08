Charlotte (22) tekent portretten van medereizigers in de trein

BERGEN OP ZOOM - Charlotte de Waal uit Bergen op Zoom studeert in Rotterdam om docent Beeldende Vorming te worden. Dat betekent dus dagelijks een aantal uurtjes in de trein doorbrengen. Onderweg leest ze geen krant en luistert ze geen muziek. Ze maakt portretten van haar mede-treinreizigers.

De NS reisde met Charlotte mee en interviewde een aantal geportretteerden. Zoals de 6-jarige Froukje, die zelf ook graag tekent. Charlotte zoekt altijd reizigers die er opvallend uitzien. Natuurlijk maakt ze eerst een praatje met mensen, om te zien of ze wel getekend willen worden.

Mee naar huis

De tekening gaat als hij af is altijd mee naar huis met de reiziger. Wel maakt Charlotte er eerst een foto van, als aandenken.





Zou je ook graag eens geportretteerd willen worden terwijl je reist? Let dan vooral op in de trein tussen Bergen op Zoom en Rotterdam Blaak. De kans is groot dat je Charlotte tegen het lijf loopt.



Aansporen

Waarom Charlotte medereizigers natekent? “Ik vind het heel mooi als mensen interesse hebben in kunst en ik ze kan aansporen om er iets mee te doen.’’