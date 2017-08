Autobranden Tilburg: politie gaat meer doen om daders te pakken

TILBURG - In de Jan Evertsenstraat in Tilburg ging afgelopen weekend een auto in vlammen op. De zoveelste, want in Tilburg zijn autobranden aan de orde van de dag. Reden voor de politie om meer prioriteit te geven aan het oplossen van de vele branden in de stad.

De politie heeft overigens niet het idee dat één persoon achter de vele branden zit. “De autobranden zijn verspreid over de stad en de oorzaken zijn heel divers. Er is bijvoorbeeld niet in alle gevallen sprake van brandstichting. We kunnen niet alle autobranden op één hoop gooien”, zegt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk. Exacte aantallen zijn niet beschikbaar, maar volgens de politie is het aantal autobranden vergelijkbaar met andere jaren.



Meer politie en onderzoek

Bij de autobranden van de laatste maanden valt het op dat auto’s in de wijken Korvel en ’t Zand iets vaker het doelwit zijn. De politie heeft het beleid bij een autobrand stevig aangescherpt. Van Hooijdonk: “Zo rukken er voortaan in principe niet één maar twee politie-eenheden uit naar een brand. Daardoor zou er ook – waar mogelijk - een sporen- en buurtonderzoek kunnen plaatsvinden waarbij ook de namen en telefoonnummers van getuigen worden genoteerd. Ook trekken brandweer en politie nauwer met elkaar op.”



Daarnaast zal de politie voortaan de plaats van de autobrand afzetten voor onderzoek. “Als het nodig is wordt zelfs de auto meegenomen voor sporenonderzoek.”



Verder hoopt de politie dat Tilburgers verdachte zaken melden, zodat agenten sneller ter plaatse kunnen gaan.