Angolees krijgt bijna vier jaar cel en tbs voor neersteken van een man

DEN BOSCH/HELMOND - Een 26-jarige man uit Helmond heeft van de rechtbank in Den Bosch een gevangenisstraf van 42 maanden opgelegd gekregen voor het neersteken van een man. Ook kreeg hij tbs met voorwaarden. Opvallend was dat zijn eigen advocaat eerder om tbs vroeg.

De man stak vorig jaar september in Helmond een man met een mes in zijn buik. Het slachtoffer verloor veel bloed. Later moest er een deel van de darm van het slachtoffer worden verwijderd. De 26-jarige man bleek ook een vuurwapen in zijn bezit te hebben.

Zonder reden

Volgens de rechter krijgt hij de zware straf vanwege het feit dat hij zonder duidelijke aanleiding heeft gestoken. Ook werd hij eerder al eens veroordeeld voor een geweldsdelict.

Wel werd de Angoleese man verminderd toerekeningsvatbaar verklaard omdat hij volgens een psychiater en een psycholoog lijdt aan een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Volgens het ED zag hij zijn ouders vermoord worden en zijn zus verkracht. Ook is hij zwakbegaafd.

Uit het land gezet

De officier van justitie eiste een celstraf van 6 jaar en vond tbs geen optie omdat de verdachte mogelijk na zijn straf als ongewenste vreemdeling zou worden uitgezet. Toch krijgt hij nu tbs met voorwaarden. De rechter vindt het zwaarder wegen dat de maatschappij wordt beschermd.