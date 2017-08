'Media-aandacht rondom Fort Oranje slecht voor imago Brabantse campings'

EINDHOVEN - Recron, de brancheorganisatie voor campinghouders, maakt zich zorgen om het imago van Brabantse campings als gevolg van de media-aandacht rondom de sluiting van camping Fort Oranje in Zundert. Volgens regiomanager Arthur van Disseldorp is de negatieve aandacht schadelijk voor het toerisme in Brabant, 'terwijl zo veel mensen het goed naar hun zin hebben op Brabantse campings'.

Fort Oranje kwam veelvuldig in het nieuws nadat gemeente Zundert besloot dat de camping dicht moest. Volgens de gemeente waren de leefomstandigheden ver onder de maat en was de camping een criminele vrijstaat geworden. Veel mensen woonden permanent in het park aan de Bredaseweg in Rijsbergen.



Kleinschalig

Van de ruim tweehonderd campings in Brabants zijn er volgens Disseldorp vijf à zes met vergelijkbare problemen als op Fort Oranje. "Maar Fort Oranje is een extreem geval. Bij de andere paar is het veel kleinschaliger." De regiomanager van Recron legt uit dat de boel escaleerde toen een documentaireserie over de camping op SBS6 werd uitgezonden. "Toen kwam er ook meer negatieve aandacht in andere media."



Handhaven

"Recron is ongerust. Dit is niet goed voor de sector. Er zijn duizenden mensen die het goed naar hun zin hebben op Brabantse campings", zegt Van Disseldorp. De regiomanager vindt bovendien dat gemeenten bij probleemgevallen eerder moeten handhaven, en niet pas ingrijpen als het eigenlijk al te laat is.