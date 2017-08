Wetenschappers uit Eindhoven brengen kernfusie stapje dichterbij

EINDHOVEN - Wetenschappers van onderzoeksinstituut Differ uit Eindhoven hebben een belangrijke ontdekking gedaan om kernfusie een stapje dichterbij te brengen. Ze hebben een oplossing bedacht voor de extreme hitte die vrijkomt bij deze manier van energieopwekking. Ze denken de reactorwanden met een vloeibaar laagje metaal te kunnen beschermen.

Kernfusie is een duurzame energiebron. Er kan veel energie mee worden opgewekt en er komen maar weinig afvalstoffen bij vrij. Wetenschappers willen er daarom al jaren mee aan de slag, maar dit gaat erg lastig omdat er zoveel hitte bij vrijkomt.



'Herstelt zichzelf'

Materialen in reactorwanden kunnen die extreme hitte niet aan en smelten. Differ, het Nederlands instituut voor fundamenteel energieonderzoek, ontdekte dat een laagje vloeibaar metaal kan helpen. “Het vloeibare metaal repareert zichzelf eigenlijk”, legt Gieljan de Vries van Differ uit. “Het vangt de eerste klap van de hitte op en blijft zich daarna herstellen.”



Het laagje wordt aan de binnenkant van de reactorwand aangebracht. Als het warmer wordt, verdampt het materiaal. De dampwolkjes die ontstaan vormen vervolgens een soort schild. Dit zorgt ervoor dat de temperatuur niet stijgt.



Geen nieuw idee

Het idee om vloeibaar metaal te gebruiken is volgens De Vries niet nieuw. Wel is er nu in Eindhoven pas voor het eerst een installatie, waarmee het goed onderzocht kan worden. “Daarmee kunnen we het materiaal tot in de detail bekijken.”



De Eindhovense wetenschappers moeten wel een lange adem hebben. In Frankrijk wordt nu een grote reactor ontwikkeld: de ITER. Als die klaar is, kunnen ze pas gaan experimenteren met het laagje metaal in een reactor. “Waarschijnlijk is alles pas rond 2050 afgerond”, aldus De Vries.



Artikel

De bevindingen van promovendus Stein van Eden en zijn collega’s van Differ en de universiteit van Gent staan beschreven in een artikel in Nature Communications.