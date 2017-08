Man uit Boxtel wil Nederland in, maar eindigt voor 10 jaar in de cel

BOXTEL - Een 40-jarige man uit Boxtel bleek bij een controle op luchthaven Schiphol nog tien jaar cel tegoed te hebben. De man kwam vanuit Canada en bij de controle door de Koninklijke Marechaussee afgelopen zaterdag, kwam de openstaande straf aan het licht.

De man is tot 3650 dagen gevangenisstraf veroordeeld voor een drugsdelict. Hij is direct aangehouden en zit vast, laat de marechaussee maandag weten.



Identiteit

De Koninklijke Marechaussee wil niets kwijt over de identiteit van de man. Wel zegt een woordvoerder dat hij bij de paspoortcontrole gepakt is. Hoe en waarom, is niet bekend.