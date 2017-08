John de Bever staat net als Oranjeleeuwinnen op één

DEN BOSCH - John de Bevers mondhoeken blijven voorlopig ook nog even omhoog gekruld. Zijn speciale EK-versie van ‘Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht’ staat bovenaan de Nederlandse iTunes Top 100. Het nummer dat hij opnam voor de Oranjeleeuwinnen wordt massaal gedownload.

De volkszanger uit Den Bosch maakte de nieuwe versie toen hij hoorde dat de originele variant het lijflied was van de voetbalvrouwen. “Die meiden hebben mijn hart gestolen”, vertelt hij. “Ik denk van wel meer mensen. Ze zijn echt zo puur. Gewoon zoals het hoort te zijn.”



Hij schreef de tekst samen met Marianne Weber. “Ik vind dit nu de mooiste zin: ‘De vooroordelen die ze hadden over vrouwenvoetbal schoven jullie in een keer aan de kant’ Dat hebben ze inderdaad gedaan.”



'Geef ze allemaal een kus'

Hij is de meiden erg dankbaar dat zijn hit nu nog populairder is geworden. “Ze hebben het nummer echt weer een boost gegeven”, zegt hij. Hij zingt het maandagavond voor de Europese kampioenen tijdens hun huldiging. “Ik kijk er het meest naar uit om die meiden te zien en ze een kus te geven. Allemaal.”



Ook wil hij het nummer samen met de Leeuwinnen zingen. Vooral met Kika van Es, die op televisie over ‘Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht’ vertelde. “Je hebt een dijk van een toernooi gespeeld. Top, meid. We gaan het liedje vanavond even samen zingen.”