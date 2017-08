Davy Pröpper kiest voor avontuur in Engeland: 'Ik ben er klaar voor'

EINDHOVEN - Davy Pröpper is weg bij PSV. De middenvelder maakt de overstap naar Brighton & Hove Albion. De Eindhovenaren ontvangen naar verluidt een transferbedrag van ruim dertien miljoen euro.

"Het is de grootste competitie ter wereld, het zal een grote uitdaging zijn. Ik denk dat ik er klaar voor ben", zegt Pröpper op de website van zijn nieuwe club. De 25-jarige middenvelder heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor vier seizoenen."Davy is een speler met veel ervaring in de eredivisie, als speler van Vitesse en PSV. Hij heeft ook een aantal wedstrijden gespeeld in de Champions League en als international van Nederland", zegt manager Chris Hughton, hij ziet in Pröpper een extra speler centraal op het middenveld. "We zijn heel blij om hem te verwelkomen in de club."Pröpper speelde twee seizoenen voor PSV, hij werd in de zomer van 2015 overgenomen van Vitesse. In totaal speelde de vijfvoudig Nederlands international 67 competitiewedstrijden voor PSV.Voor Brighton & Hove Albion is Pröpper een recordaankoop. De Engelse club, die afgelopen seizoen promoveerde naar het hoogste niveau, betaalde tot nu toe nooit meer dan zes miljoen voor een nieuwe speler. Matthew Ryan werd deze zomer voor zes miljoen euro overgenomen van Valencia.Volgens Aad de Mos is het goed dat Pröpper weg is bij PSV . Met zijn transfer is het financiële gat - dat onstond door het mislopen van de Europa league - gedicht."Sportief vind ik het ook een goede zaak, want van een ideale schoonzoon maak je nooit een boefje. k was blij geweest als hij tijdens de winterstop naar Zenit was gegaan, maar nu vertrekt hij voor hetzelfde bedrag en op een beter moment. Hij maakt nu de weg vrij voor Rigo en Ramselaar", aldus De Mos in Wakker!.