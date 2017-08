Vader van OG3NE-zussen rouwt om overleden moeder van gezin: 'Alleen maar stilte, pijn en verdriet'

FIJNAART - "Alleen maar stilte, pijn en verdriet...wat mis ik jou mijn lieve Isolde." Dat schrijft Rick Vol, de vader van de zangeressen van OG3NE, in een recent bericht op Instagram. De moeder van het gezin overleed op 12 juli aan de gevolgen van kanker.



Het is het eerst bericht dat de vader van de zussen Amy, Shelley en Lisa plaatste nadat hij op 12 juli een foto plaatste van zijn vrouw met daarbij de aankondiging van haar overlijden.



'Mooiste moederdag'

Isolde Vol werd 48 jaar en leed aan een zeldzame vorm van botkanker. In mei beleefde ze naar eigen zeggen haar mooiste moederdag ooit. Dat weekend zongen haar drie dochters hun lied Lights en Shadows tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Aanvankelijk leek het erop dat de zieke Isolde niet naar Kiev kon reizen. Groot was de verrassing dan ook toen moeder toch ineens voor de drie OG3NE-zussen stond. De meiden eindigde in Kiev op de elfde plek, maar hun moeder was apetrots: "Voor mij hebben ze gewonnen."



Twee maanden later groot verdriet

Een maand later was er slecht nieuws. Isolde Vol besloot de behandeling van botkanker te staken. Reden daarvoor waren onder meer de complicaties die er waren. Nog een maand later, op woensdag 12 juni, stierf de moeder van Amy, Shelley en Lisa. Enkele dagen later werd ze in een witte kist met prachtige bloemen in besloten kring naar haar laatste rustplaats gebracht.