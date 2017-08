Zomerdip met pittige buien verwacht: 'Het weer slaat om'

EINDHOVEN - Wie snakt naar barbecuen in de tuin, tropische temperaturen en relaxen aan het strand, moet de komende dagen niet in Nederland zijn. "We krijgen te maken met regen en dinsdagmiddag kunnen er pittige buien vallen", vertelt weerman Reinier van der Berg.

De dag begint dinsdag wel droog, maar dat is van korte duur. "Het weer slaat om en aan het eind van de ochtend komen de eerste buien Brabant binnen vanuit België", zegt hij. "In de middag kan het op sommige plaatsen behoorlijk door regenen en trekken er pittige buien over."



Dat is natuurlijk niet het weer wat bij augustus hoort. En met 20 graden is het ook niet echt warm. "Dit zijn helaas de minst mooie weken", bevestigt de weerman. "Het is fris en nat. We hebben te maken met een flinke zomerdip."



Nog meer buien

En de dip is ook niet zo maar voorbij. Volgens Reinier van der Berg gaat dit nog wel een paar dagen duren. "Donderdag zijn er ook weer buien. En het ziet er niet naar uit dat het heel snel verandert." Dus houd je paraplu maar in de buurt deze week.