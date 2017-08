Palm Parkies niet langer één grote picknick voor arm en rijk? Geen blikjes en glas meer toegestaan

BREDA - Met een kratje bier achterop je fiets richting buitenfeestje Palm Parkies in Breda is er niet meer bij. Op Facebook stelt de organisatie dat teveel bezoekers zich 'niet parkie' gedragen en glas op de grond gooien of zelfs naar beveiligers. Daarom is glas en blik niet meer toegestaan tijdens de wekelijkse zomerfeestjes. De SP stelt dat het meebrengen van eigen drank erg wordt ontmoedigd en vermoedt dat er commerciële belangen meespelen.

Het 'picknickgevoel' is juist wat Palm Parkies zo kenmerkt. Als jij de chips en de gehaktballen meeneemt, zorg ik voor het bier. Die gehaktballen mogen nog steeds, de biertjes niet meer tijdens de drie edities van Palm Parkies die deze zomer nog plaatsvinden.



'Dat willen wij niet'

De organisatie is stellig in de facebookpost die maandagochtend verscheen: "De voorbije weken hebben we helaas te veel vervelende ervaringen opgedaan met bezoekers die zich eigenlijk helemaal niet parkie gedragen. Denk bijvoorbeeld aan het gooien van glazen flessen naar beveiligers, problemen met honden, héél veel glas op de grond, overmatig drugsgebruik, lawaaioverlast van minigettoblasters. En dat willen wij als organisator eigenlijk helemaal niet."



Barbecues, fietsen en loslopende honden waren al verboden tijdens de feestjes in stadpark Valkenberg, blikjes en glas komen daar nu bij. Drank, al dan niet met alcohol, in plastic flessen, komt niet voor op de 'zwarte lijst'.



De Bredase afdeling van de SP stelde maandagmiddag meteen schriftelijke vragen over het verbod aan het college van B en W in de stad. Volgens de partij kan niet iedereen het zichzelf veroorloven geld aan een biertje uit te geven. Palm Parkies zou met het verbod op blikjes en glas minder laagdrempelig worden.De SP stelt dat het meenemen van eigen drankjes ernstig wordt ontmoedigd en vermoedt dat vooral commerciële belangen aan het besluit ten grondslag liggen. Gevreesd wordt dat Palm Parkies de zoveelste borrelgelegenheid voor de 'happy few'wordt.Eén van de vragen die de partij aan het college stelt is: "Gaat niet de burgemeesterover de veiligheid in onze stad in plaats van een bedrijf dat direct commercieel belang heeft bij de getroffen maatregelen?" De SP wil ook weten of de gemeente Breda nog steeds financieel bijdraagt aan de feestjes en of daar voorwaarden voor de organisatie aan verbonden zijn. De partij stelt dat de gemeente in het verleden het belang zag van het laagdrempelige samenzijn en bijdroeg aan de kosten. De organisatie zou in ruil daarvoor het meebrengen van eigen drank hebben toegestaan.