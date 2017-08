Kromowidjojo pakt wereldrecord: als eerste vrouw ooit onder 23 tellen op 50 meter

BERLIJN - Ranomi Kromowidjojo heeft maandag het wereldrecord op de 50 meter vrije slag verbroken. Minder dan een week geleden zwom Sarah Sjöström een wereldrecord, in Moskou tikte ze aan in 23,10 seconden. Kromowidjojo is de eerste vrouw die onder de 23 seconden zwemt, ze tikte aan in 22,93.

Precies vier jaar geleden zwom Kromowidjojo in Eindhoven de 50 meter vrij op de kortebaan in 23,24. Dat record bleef tot woensdag 2 augustus staan. Toen zwom Sjöström 23,10 seconden tijdens de wereldbekerwedstrijden kortebaan.Het record van de Zweedse is niet lang blijven staan. Kromowidjojo was vijf dagen later veel sneller. De zwemster van NTC Eindhoven doorbrak voor het eerst de grens van 23 seconden. In 2000 werd in Athene voor het eerst de grens van 24 seconden doorbroken.Sjöström zwom maandag tijdens de wereldbekerwedstrijden in Berlijn ook sneller dan haar eigen wereldrecord. Ze tikte in precies 23 seconden als tweede aan.