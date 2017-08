Feestelijke huldiging Oranje na EK-winst: 'Het is supervet' [LIVE]

UTRECHT - Zondagavond won Oranje het EK, maandag volgt de huldiging. De Nederlandse ploeg, met daarbij de Brabantse dames Kika van Es, Daniëlle van de Donk, Jackie Groenen en Angela Christ, wordt gehuldigd in Park Lepelenburg in de binnenstad van Utrecht. Van de Donk geniet op de boot. "Het is supervet."