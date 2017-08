Fort Oranje-bewoners Jerry en Cindy gaan strijd aan met gemeente Zundert

BREDA - Jerry Proost en Cindy van Gils werden een week geleden al uit hun woning op Fort Oranje gezet. Zij weigeren echter te vertrekken en ze zijn in afwachting van het kort geding dat ze hebben aangespannen tegen de gemeente Zundert. Dinsdagochtend dient de zaak bij de rechtbank.

Op 23 juni zou de gemeente hebben gezegd dat alle bewoners van de camping worden begeleid naar passende nieuwe woonruimte. Op 27 juli kregen de twee echter een brief dat ze er de maandag erna, op 31 juli, toch echt uit moesten.



LEES OOK: Jerry en zijn honden moeten Fort Oranje nu echt verlaten: 'Ik kan nergens heen'



De gemeente Zundert liet vervolgens weten dat alleen de bewoners met begeleiding een nieuwe woonruimte krijgen. Cindy en Jerry vallen niet in deze categorie. Met een kort geding hoopt het koppel af te dwingen dat ze in hun woonruimte mogen blijven tot ze een nieuwe woning hebben gevonden.

Tot de uitspraak mogen Cindy en Jerry nog op de camping wonen. De uitspraak zal later deze week volgen.